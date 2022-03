Hund-katze-co : Geschenke auspacken

Es sieht ein bisschen aus wie beim Kindergeburtstag: Konfetti, Ballons und bunt verpackte Geschenke. Dabei ist Kasih am Wochenende schon 60 Jahre alt geworden. Sie ist also eine alte Dame.

Kasih ist ein Orang-Utan. Sie gehört damit in der Tierwelt zur Familie der Menschenaffen. „Sie hat ihren Geburtstag, glaube ich, genossen, weil es mal eine Überraschung und etwas anderes gab.“ Das sagte eine Mitarbeiterin des Zoos in Gelsenkirchen, in dem Kasih lebt. Und was gab es nun als Geschenke? Vor allem Körner, Nüsse und Obst....

