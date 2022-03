Hund oder Katze abgeben : Gründe für und gegen Tierheim-Gebühren

Plötzliche Allergie, zu viel Arbeit, zu wenig Geld, das Tier beißt. Die Gründe, warum Hunde oder Katzen im Tierheim abgegeben werden, sind vielfältig. Die Gebühren, die dafür genommen werden, auch.

Um es gleich vorwegzunehmen: Einen Richtwert gibt es nicht. Wer wissen will, was es kostet, ein Tier im Tierheim abzugeben - aus welchen Gründen auch immer -, der sollte vor allem eines tun: sich persönlich erkundigen. Die Internet-Seiten helfen oft nicht weiter. Nur die wenigsten Einrichtungen nennen konkrete Summen. Was dazu führt, dass Tierhalter m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.