«Stunde der Wintervögel» : Haussperling in Sachsen am öftesten beobachteter Wintervogel

Der Haussperling ist in diesem Jahr der am öftesten gesichtete Wintervogel - gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. Die Aktion zur Vogelbeobachtung hilft Umweltschützern und Forschern unter anderem bei Bestandsermittlungen.

An der „Stunde der Wintervögel” haben sich in Sachsen mehr als 9700 Naturfreunde beteiligt. Dabei seien rund 228. 000 Vögel beobachtet und gemeldet worden, teilte der Naturschutzbund Sachsen (Nabu) in Leipzig mit Es sei die zweithöchste Beteiligung in der Geschichte der Aktion, sagte Juliane Dölitzsch, Sprecherin des Nabu Sachsen. Die Begeisterung für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.