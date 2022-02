Niedersachsen : Hilfeschreie entpuppen sich als trauernder Pfau

Vermeintliche Hilfeschreie einer Frau haben in Wilhelmshaven einen Polizeieinsatz ausgelöst - statt eines Notfalls erwartete die Beamten jedoch ein tierischer Trauerfall. Ein Junge und ein Mädchen im Alter von elf Jahren hatten die Schreie im Norden der Stadt an einem Feld nahe eines vermeintlich verlassenen Gehöfts wahrgenommen und die Polizei alarmiert, wie die Ordnungshüter am Freitag mitteilten. Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass ein älteres Ehepaar den Hof gekauft hatte und mittlerweile nutzt.

Neben Schafen, Katzen und Hühnern fanden die Polizisten auch den Auslöser der Schreie: ein männlicher Pfau. Die Besitzer gaben an, dass das zugehörige Pfauenweibchen vor wenigen Wochen verstorben war. Demnach trauere der männliche Pfau nun mit lauten Schreien, die denen eines Menschen ähnelten. Obwohl kein Notfall vorlag, lobte die Polizei ausdrücklich...

