Niedersachsen : Hund entdeckt Feuer und warnt Besitzer

Ein Hund in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim hat seinen Besitzer vor einem Feuer gewarnt und damit für die rechtzeitige Evakuierung eines Mehrfamilienhauses gesorgt. Der Brand sei in der Nacht auf den Samstag aus bisher unbekannten Gründen auf dem Balkon des Gebäudes entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Hund des Bewohners bemerkte dies und bellte so lange, bis der Mann aufstand und das Feuer ebenfalls sah. Sofort wählte er den Notruf. Rund 20 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach dem Einsatzende konnten alle Wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

