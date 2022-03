Euskirchen : Katze kehrt mit Schussverletzung zu Besitzerin zurück

Ein Unbekannter soll eine Katze in Zülpich (Kreis Euskirchen) angeschossen haben. Das Tier sei am Freitagabend zu seiner Besitzerin zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Danach sei die Schussverletzung entdeckt worden. Das Projektil habe noch nicht aus dem Bauch des Tieres entfernt werden können. Dazu sei ein weiterer Eingriff nötig. Dann könne man wohl auch mehr dazu sagen, mit welcher Art Waffe geschossen worden sei, sagte ein Sprecher am Montag.

Die Polizei sucht aber bereits nach Hin...

