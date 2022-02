Hund-katze-co : Schildkröte Lizzie schwimmt in die Freiheit

Ganz schwach war die Meeresschildkröte Lizzie, als Taucher sie vor einer Küste des Landes Australien fanden. „Sie war sehr langsam, hat sich überhaupt nicht gewehrt und hat quasi darauf gewartet, gerettet zu werden“, erzählt eine Tierschützerin.

Vier Monate ist das nun her. In dieser Zeit wurde Lizzie aufgepäppelt: Sie fraß jede Menge Tintenfisch und Seegras. So nahm sie ordentlich zu und wurde wieder fitter. Jetzt stellte ein Tierarzt fest: Lizzie ist wieder ganz gesund und darf zurück ins Meer. Als eine Tierpflegerin Lizzie am Freitagmorgen aus ihrem Transport-Eimer nahm, schlug diese schon ...

