Panorama : Unfall mit Pferde-Anhänger auf Rügenbrücke: B96 blockiert

Ein Glätte-Unfall mit einem Pferdeanhänger hat bei Stralsund am Freitagmorgen zeitweise den Verkehr zwischen der Ostseeinsel Rügen und dem Festland behindert. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam ein Auto bei Frost auf der Rügenbrücke derart ins Schleudern, dass der Pferdeanhänger umkippte. Die Tiere liefen kurzzeitig weg, konnten aber auf der Brücke wieder eingefangen, auf einen Anhänger verladen und weggebracht werden. Die Bundesstraße 96, die über die etwa 2,8 Kilometer lange Brücke verläuft, musste in beide Richtungen etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an Hänger und Fahrzeug sei auf 15 000 Euro geschätzt worden. In Mecklenburg-Vorpommern herrschten am Morgen Temperaturen knapp unter null Grad, weshalb Autofahrer an feuchte Stellen auf den Straßen mit Glätte rechnen mussten. ...

