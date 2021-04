Jetzt informieren! : Tipps für Sparer: Am Dienstag Lesertelefon und Chat

Haben Sie Fragen zur Geld- und Vermögensanlage? Unsere Experten im Finanzchat antworten

26. April 2021, 20:00 Uhr

Wohin mit dem Geld angesichts der aktuellen Mini-Zinsen und der schwankenden Aktien-Märkte? Gold? Fonds? Oder doch lieber in Immobilien investieren? Und welche Anlageform ist wirklich sicher in Zeiten der Krise? Experten vom Bundesverband deutscher Banken beantworten Ihre Finanzfragen am Dienstag, den 27.April von 10 bis 12 Uhr.

So erreichen Sie unsere Experten: An den Telefonen sitzen Roland Rueß unter (0385) 6378 8007 und Elke Kröger unter (0385) 6378 8008. Ralf Schönfeld antwortet im Chat unter svz.de/finanzchat

Auch online im Live-Chat können Sie Ihre Fragen stellen. Sie brauchen sich dafür nicht einmal anmelden.

Alternativ können Sie auch per Twitter teilnehmen: Alle Tweets mit dem Hashtag #finanzchat laufen direkt im Chat ein. Die Antwort erhalten Sie natürlich ebenfalls per Twitter.

