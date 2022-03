Natur-nachhaltigkeit : Stürmische Sonne

Die Sonne gibt uns Licht, Wärme und manchmal einen Sonnenbrand. Sie kann aber auch ganze Stürme in ihrer Umgebung verursachen. Das sind aber keine Stürme mit viel Wind und Regen. Es sind Ausbrüche auf der Sonne. Durch sie werden elektrische Teilchen in die Umgebung abgegeben. Obwohl die Sonne so weit weg ist, können diese Teilchen auch unsere Erde erreichen. Dann sieht man etwa Polarlichter weit oben im Norden.

Sonnenstürme können allerdings auch Satelliten im Weltraum lahmlegen. Forscherinnen und Forscher haben jetzt herausgefunden, dass es vermutlich wieder mehr solcher Sonnenstürme geben wird. Sie haben berechnet, dass zwischen den Jahren 2024 und 2026 der Höhepunkt erreicht wird, also in etwa zwei bis vier Jahren. Wie heftig die Sonnenstürme dann werden, ...

