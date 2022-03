Natur-nachhaltigkeit : Uralter Fußabdruck eines Kindes

Da ist ein Kind in den Schlamm getreten. Der Abdruck des kleinen Fußes ist deutlich im Matsch zu sehen. So etwas passiert jeden Tag und ist für die Wissenschaft normalerweise nicht so spannend. Aber einen bestimmten Fußabdruck in einer Höhle finden Forschende gerade sehr interessant: Denn er ist mehrere Tausend Jahre alt.

Die Höhle befindet sich unter der Erde in unserem Nachbarland Frankreich. Sie wurde in der Bronzezeit genutzt, wahrscheinlich etwa in der Zeit vor 4200 Jahren bis vor 2800 Jahren. Die Bronzezeit bekam ihren Namen, weil die Menschen damals vor allem dieses Metall benutzten. Sie fertigten zum Beispiel Schwerter und Schmuck daraus. Entdeckt wurde das Höhl...

