Krankheiten : WHO: Erster Polio-Ausbruch seit Jahren in Afrika

Malawi meldet den ersten Polio-Ausbruch Afrikas seit mehreren Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation will nun die Gesundheitsbehörden Malawis unterstützen, damit der Fall isoliert bleibt und sich nicht ausbreitet.

In Afrika hat der Binnenstaat Malawi den ersten Polio-Ausbruch auf dem Kontinent seit mehreren Jahren gemeldet. Entdeckt wurden die Wild-Polioviren vom Typ 1 bei einem Kind in der Stadt Lilongwe, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilte. Laboruntersuchungen hätten ergeben, dass das Virus offenbar aus Pakistan eingeschleppt wurde. „Solange Wild...

