Fragen und Antworten : Zeckensaison in Thüringen startet

Der Frühling kommt und mit ihm die Zecken: Wer in Thüringens Wäldern wandern geht, sollte damit rechnen, dass die Spinnentiere schon aktiv sind. Vor den Krankheiten, die sie übertragen, kann man sich aber schützen.

Sie können jahrelang auf einen Wirt warten, ausharren, hungern. Wenn sie dann einen Menschen zum Blutabzapfen gefunden haben, kann es gefährlich werden: Mit den milder werdenden Temperaturen beginnt in Thüringen die Zeckensaison. Der Freistaat gilt in Teilen als FSME-Risiko-Gebiet - auch eine Borreliose ist nach einem Zeckenstich in Thüringen möglich. ...

