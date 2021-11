Gewalt in Güstrow : 18-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Bei einem Messerangriff in Güstrow wurde ein junger Mann schwer verletzt und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Güstrow | Ein 18-Jähriger ist bei einem Messerangriff in Güstrow schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Freitagabend mit zwei weiteren Personen in der Stadt im Landkreis Rostock unterwegs gewesen. Das Trio traf auf zwei bislang unbekannte Männer, es kam zu einem Streit. Dabei wurde der junge Mann durch mehrere Messerstiche verletzt. Er musste notoperiert...

