Zwei Verdächtige festgenommen : 20-Jähriger in Rostocker Wohnung überfallen

Beim Einsatz am Sonntag war auch ein Rauschgiftspürhund im Einsatz.

01. Oktober 2018, 06:59 Uhr

Zwei Männer sind am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in eine Wohnung in der Salvador-Allende-Straße eingedrungen, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen forderten sie unter Vorhalt eines Schlagringes sowie eines Schlagstockes vom 20-jährigen Wohnungsinhaber sowie seinen drei anwesenden Gästen im Alter von 16 und 17 Jahren Wertgegenstände. Ob dabei auch ein später aufgefundenes Messer zum Einsatz kam, wird noch ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei traf alle Beteiligten in der Wohnung an. Die beiden Tatverdächtigen afghanischer und syrischer Herkunft im Alter von 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei Rostock ermittelt wegen des Verdachtes der räuberischen Erpressung sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu den unter Einsatz eines Rauschgiftspürhundes sichergestellten umfangreichen Beweismittel dauern an.