B198 nahe Röbel : 22-Jährige gerät mit Auto in Gegenverkehr

Autos kollidieren, zwei Verletzte, B198 voll gesperrt

von Susan Ebel

14. Dezember 2018, 16:08 Uhr

Auf der Bundesstraße 198 in Dambeck hat sich heute Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, kollidierten auf der Kreuzung drei Fahrzeuge. Eine 22-jährige Frau kam mit ihrem Opel aus Richtung Leizen und wollte die B198 verlassen und in Richtung Tankstelle abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden Kia.

Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn geschleudert und prallte folglich in einen weiteren Skoda der ebenfalls aus Richtung Leizen kam. Insgesamt wurden zwei Insassen der Fahrzeuge zum teil schwer verletzt und mussten in die Kliniken nach Plau am See und Waren gebracht werden.



Im Einsatz waren auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bütow. Sie mussten auslaufende Betriebsstoffe binden und die Batterien der beteiligten Fahrzeuge abklemmen.



Viel Glück hatten unterdessen drei Golden-Retriever aus dem Kia. Sowohl der Welpe als auch die beiden größeren Hunde blieben unverletzt.

Die Bundesstraße 198 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.