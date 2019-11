A20 in Richtung Rostock : Geisterfahrer verursacht tödlichen Verkehrsunfall

Die Autobahn wurde zeitweilig voll gesperrt. Es kam für mehrere Stunden zu Einschränkungen.

09. November 2019, 15:06 Uhr

Am Sonnabend kam es in den frühen Morgenstunden auf der A20 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 51-Jähriger wollte von der A14 auf die A20 in Richtung Lübeck. Dabei geriet er jedoch auf die Gegenfahrbahn in Richtung Rostock. Sein Wagen stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Nach dem ersten Zusammenstoß kam der zweite Wagen auf dem Fahrbahnrand zum Stehen. Der 49-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Bei dem zweiten Zusammenstoß wurde die 68-jährige Fahrerin tödlich verletzt. Ihre Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch der 51-jährige Geisterfahrer wurde schwer verletzt.

Die Autobahn wurde zeitweilig voll gesperrt. Es kam für mehrere Stunden zu Einschränkungen. Die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwilligen Feuerwehren aus Wismar, Dorf Mecklenburg und Beidendorf kamen neben Rettungsdienst, Notarzt und der Dekra zum Einsatz. Die Fahrbahn musste aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen durch eine Spezielfirma gereinigt werden.