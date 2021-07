Rostock-Schmarl : Arbeitsunfall auf Gelände von Betonwerk

In einem Rostocker Industriegebiet hat es am Sonntagvormittag einen Arbeitsunfall gegeben. Ein rund eine Tonne schwerer Wassertank fiel auf das Bein eines Mitarbeiters.

Rostock-Schmarl | Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich mehrere Arbeiter in einer der Werkhallen. Ein Tank mit rund 1.000 Liter Wasser als Inhalt sollte per Kran angehoben und transportiert werden. Dabei kam es aus noch nicht näher bekannten Gründen zum Absturz dieses schweren Behälters. Der Tank fiel auf einen 45-Jährigen, der sich in unmittelbarer Nähe befan...

