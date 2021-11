Grabow : Autofahrer kommt von Straße ab und stirbt

Am Samstagabend ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der L8 bei Grabow.

Grabow | Ein Autofahrer ist bei einem Unfall zwischen Prislich und Zierzow ums Leben gekommen. Sein Wagen war am Samstag in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der betroffene Abschnitt der L8 blieb für die Dauer der Bergungsmaßnahmen gesperrt. ...

