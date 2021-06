Vorpommern-Rügen : Diebstahl eines Wohnmobiles in Stralsund

In der Zeit vom 1. bis zum 3. Juni wurde von einem Tankstellengelände in der Jakob-Kaiser-Straße in Stralsund ein Wohnmobil entwendet.

Stralsund | Bei diesem handelt es sich um ein Fiat Ducato Adria Matrix 600. Dieses Wohnmobil ist weiß und mit den amtlichen Kennzeichen GA 576 VX für Italien versehen. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890-624, die Internetwa...

