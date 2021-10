Kletzin : Einbrecher stehlen Werkzeug im Wert von 60 000 Euro

Einbrecher haben bei einem Werkzeug- und Maschinenhändler Werkzeug im Wert von rund 60 000 Euro entwendet.

Kletzin | Die Täter stahlen in der Nacht zu Donnerstag hochwertige Schweißgeräte, Trennschleifer, Messtechnik und weitere Geräte, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte. Die Besitzer hatten den Vorfall am Donnerstagmorgen bemerkt und gemeldet. Die Täter hätten für den Abtransport vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Im Zuge der Ermittlunge...

