Einbruch in Lokal : Unbekannte rauben Tresor in Kühlungsborn

Einbruch in der Nacht zu Sonntag in ein Lokal Unter den Kolonnaden in Kühlungsborn. Tageseinnahmen in Höhe von 1000 Euro entwendet. Doch der Sach- und Stehlschaden ist wesentlich höher.

Kühlungsborn | Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in der Zeit von 3.30 bis 11 Uhr in ein Lokal in der Straße Unter den Kolonnaden in Kühlungsborn eingebrochen. Das Sicherheitssystem wurde zerstört und ein Tresor mit zirka 1000 Euro Tageseinnahmen entwendet. Der Sach- und Stehlschaden wird sogar auf 7000 Euro geschätzt, informiert die Polizei. Der Krimi...

