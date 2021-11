Bahnhof Neustrelitz : Er überquerte unbefugt die Gleise – und landete in Haft

Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Was erst wie eine nächtliche Ordnungswidrigkeit wirkte, brachte einen jungen Mann erst in Polizeigewahrsam und dann in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

Neustrelitz | Was erst wie eine kleine Ordnungswidrigkeit schien, entpuppte sich großer Fang für die Polizei. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend entdeckten Bundespolizisten einen jungen Mann, der auf dem Neustrelitzer Bahnhof unbefugt die Gleise überquerte. Als die Beamten die nächtliche Ordnungswidrigkeit notieren wollten und dazu die Personalien des Mannes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.