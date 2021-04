Tribsees : Fahrer bei Autounfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Morgen zwischen Tribsees und Drechow.

Tribsees | Bei einem Unfall im Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Mittwoch ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Verunglückte musste am Mittwoch aus dem Autowrack herausgeschnitten werden und kam wegen schwerer Verletzungen in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 30-Jährige war den Angaben zufolge am Morgen zwischen Tribsees und Drechow nach...

