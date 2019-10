Herrnburg : Einbruch in Kita: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Mehrere Personen sind am Montagabend in die Kita an der Bahnhofstaße eingebrochen. Sie konnten wenig später gestellt werden.

Avatar_prignitzer von svz.de

22. Oktober 2019, 06:20 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, sind mehrere männliche Personen am Montagabend gegen 22.15 Uhr in die Kita an der Herrnburger Bahnhofstraße eingebrochen. Als die Täter anschließend mit einem Auto flüchten wollten, gelang es einem Zeugen, das Kennzeichen des Autos zu erkennen und die Beamten zu alarmieren.

Bei der Fahndung nach den Flüchtigen wurde das Fahrzeug wenig später im Bereich von Groß Grünau angehalten. In ihm befanden sich vier Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren sowie ein Jugendlicher. Die aus dem Raum Lübeck stammenden Personen wurden festgenommen. Der Juigendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen alle Tatbeteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude verschafft und Büroräume durchsucht hatten. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.