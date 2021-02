Viel Schnee in MV : Lkw-Unfälle behindern Verkehr auf A20 in Vorpommern

Starker Schneefall und Verwehungen haben auf der A20 für Unfälle gesorgt.

Grimmen/Gützkow | Zwei Unfälle mit Lastwagen, darunter auch ein Tanklastzug, haben auf der Autobahn 20 in Vorpommern zeitweise für Behinderungen gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war am Donnerstagabend erst ein Lkw mit zwei neben ihm fahrenden Autos b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.