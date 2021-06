Demmin : Maschinen-Feuer in Recyclingfirma verursacht 100.000-Euro-Schaden

Am Freitagmorgen war in einer Abfallrecyclingfirma in Demmin ein Abfall-Schredder in Brand geraten.

Demmin | Ein Feuer hat auf dem Gelände einer Abfallrecyclingfirma in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Schaden von mehr als 100 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war am Freitagmorgen ein Abfall-Schredder in Brand geraten. Die Arbeitsmaschine brannte aus. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer weitere Maschinen und An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.