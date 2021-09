Altenkirchen : Nackter Betrunkener belästigt Schüler auf Rügen

Ein 32-jähriger Rostocker drang in Bungalows auf Rügen ein und forderte Schülerinnen zum Geschlechtsverkehr auf. Der Betrunkene war bereits zuvor der Polizei aufgefallen.

Altenkirchen | Ein Betrunkener ist auf der Insel Rügen nackt durch einen Ort gelaufen und hat Abiturienten auf ihrer Abschlussfahrt sexuell belästigt. Der 32-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten am Donnerstagabend vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Verdächtige in einem Feriencamp bei A...

