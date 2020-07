Ueckermünde : Kamel allein unterwegs

Ein Kamel hat mitten in der Nacht für große Aufregung in einem Dorf bei Ueckermünde gesorgt. Scheinbar war das Tier alleine unterweges. Doch die Sache klärte sich schnell auf.

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

01. Juli 2020, 07:54 Uhr

Bei der Polizeiidienststelle Ueckermünde ist in der Nacht ein kurioser Notruf eingegangen: Ein Kamel mitten in Luckow. Allein unterwegs. Mitten in dem kleinen Dorf bei Ueckermünde im Landkreis Vorpommern-Greiifswald.

Man könnte meinen ein Scherz, doch die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das ausgewachsene Tier bei ihrem Einsatz mitten im Dorf friedlich auf einer Wiese grasend vorfanden.

Zu Fuß von Polen nach Frankreich

Kurz danach meldeten sich die Besitzer des Tieres bei den Beamten. Es handelt sich dabei um eine Polin und einen Franzosen, die zu Fuß von Polen nach Frankreich unterwegs sind und das Kamel als Lastentier nutzen. Entlang ihrer Wegstrecke haben die beiden Wanderer ordnungsgemäße Unterbringung geplant, hatten gestern jedoch ihr Tagesziel nicht erreicht.