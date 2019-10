Pribbenow : Mopedfahrer klauten Zigarettenautomat

Der Täter flexte das Gerät ab und ließ es in seinen Moped-Anhänger kippen.

Avatar_prignitzer von svz.de

21. Oktober 2019, 14:34 Uhr

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete einen Zigarettenautomaten vor der Gaststätte in Pribbenow. Er flexte das Standrohr des Automaten ab. Zeugen beobachteten, wie er mit einem Zweirad samt Anhänger zu dem Zigarettenautomaten fuhr und sich so positionierte, dass der Automat nach dem Abflexen direkt auf den Anhänger fiel.

Danach ist der Tatverdächtige mit seinem Motorrad samt Zigartettenautomat in Richtung Jürgenstorf und dann weiter nach links in Richtung Stavenhagen geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 0.45 Uhr.

Der Tatverdächtige trug einen schwarzen Enduro-Helm oder Cross-Helm. Zu dem Motorrad können keine Angaben gemacht werden. Der mitgeführte Anhänger war nicht beleuchtet.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht auffinden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissaraitasaußenstelle Malchin aufgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen, dem Diebstahl oder dem Verbleib des Zigarettenautomaten machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224.