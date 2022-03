Schwerer Fahrradunfall : Schwer verletzt: 21-Jährige wird bei Greifswald von Auto erfasst

Auf Höhe der Ortschaft Neuendorf wollte die Frau die Landstraße 26 überqueren und übersah dabei ein Auto. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Greifswald | Zu einem tragischen Unfall wurde die Polizei aus Greifswald am 24. März in Neuendorf bei Greifswald gerufen. Eine Radfahrerin war gegen 16 Uhr auf dem Radweg an der Landstraße 26 aus Kemnitz in Richtung Neuendorf unterwegs. Höhe der Einmündung Neuendorf kreuzt der Radweg die Landstraße 26. Die Radfahrerin überquerte die Landstraße und übersah dabei ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.