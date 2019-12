Stralsund : 20-Jähriger stürzt beim Hausklettern knapp neun Meter in die Tiefe

Junge Mann klettert aus bislang unbekannten Gründen eine Fassade hoch, stürzt ab und verletzt sich schwer.

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/dpa

09. Dezember 2019, 15:43 Uhr

In der Hansestadt Stralsund ist ein junger Mann beim Fassadenklettern in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag und die genauen Umstände waren noch nicht vollständig geklärt.

Nach ersten Untersuchungen hatte eine Zeugin kurz nach Mitternacht die Rettungskräfte gerufen, weil sie eine verletzte Person im Innenhof liegend gefunden hatte. Dabei handelte es sich um einen 20-Jährigen aus einem Dorf bei Stralsund, der auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier war.

Dabei habe der Mann versucht, an Balkons des Hauses in der Tribseer Vorstadt hochzuklettern, und sei aus etwa neun Metern Höhe von der dritten Etage heruntergefallen. Für Fremdverschulden gebe es keine Hinweise, die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Unklar sei noch, ob der Verunglückte unter Alkohol- oder einem anderen Drogeneinfluss stand. Er habe eigentlich zu einer anderen Adresse gewollt, wie er erklärte.