Stralsund : Mann bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner

23. September 2019, 13:46 Uhr

Vor einem Tanzlokal "Fishermanns" auf der Stralsunder Hafeninsel ist es am Wochenende zu einer größeren Schlägerei gekommen, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatten zwei 34 Jahre und 43 Jahre alte Stralsunder so schwere Schnitt- und Stichverletzungen, dass einer davon notoperiert werden musste. Ein weiterer Mann aus Stralsund wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht.

Die genauen Umstände des Vorfalls aus der Nacht zu Sonntag seien aber noch nicht klar.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Nach ersten Ermittlungen sollen etwa fünf bis sechs Männer am frühen Sonntagmorgen vor dem Lokal auf der Hafeninsel in Streit geraten sein. Als ein Tatverdächtiger wurde im Nachgang ein 24 Jahre alter Mann aus Stralsund ermittelt, der noch angehört werden soll. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Alle Beteiligten sollen unter Einfluss von Alkohol gestanden haben. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass auch Autos von Gästen des Lokals beschädigt wurden.