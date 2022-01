Temposünder in Banzkow : Autofahrer rast mit 100 durch die Ortschaft

Gleich sechs Fahrer zieht die Polizei bei Kontrollen am Montagvormittag aus dem Verkehr. Spitzenreiter ist ein junger Raser in der Mirower Straße.

Banzkow | In Banzkow haben Beamte des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe am Montagvormittag bei einer zweistündigen Geschwindigkeitskontrolle insgesamt sechs Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h teils erheblich überschritten. So ein 22-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen in der Mirower Straße ...

