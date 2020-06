Insel Poel : Tödlicher Arbeitsunfall bei Kanalarbeiten

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Rostock

16. Juni 2020, 17:24 Uhr

Auf der Insel Poel hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Bei Kanalarbeiten in Timmendorf verletzte sich ein 45 Jahre alter Deutscher so schwer mit einer Baumaschiene, dass die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.