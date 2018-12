Unfall auf der B110 : Hustenbonbon mit fatalen Folgen

Ein 65-Jähriger verriss nach ersten Erkenntnissen das Lenkrad, als er sich an einem Bonbon verschluckte.

28. Dezember 2018, 13:59 Uhr

Für ein Ehepaar aus Vorpommern-Rügen endete die Urlaubsreise auf die Insel Usedom am Freitag bei Murchin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der 65-jährige Mann verriss nach ersten Erkenntnissen bei der Fahrt auf der B 110 zwischen Murchin und Pinnow das Lenkrad, als er sich an einem Hustenbonbon verschluckte.

Der Pkw stieß gegen einen Straßenbaum, worauf der Mann und seine 65-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden mussten. Der Fahrer erlitt schwere und die Frau leichte Verletzungen. Sie wurden mittels Hubschrauber bzw. Krankenwagen in das Klinikum Greifswald gebracht. Die B 110 musste an der Unfallstelle für 1,5 Stunden gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden mit geschätzten 15.000 Euro.