Schwerer Unfall : Wagen überschlagt sich mehrfach auf Autobahn 24

Bei einem Gewitter mit kräftigem Regen hat sich ein Fahrer auf der A24 bei Wöbbelin mit dem Wagen mehrfach überschlagen.

Wöbbelin | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurde der 33-Jährige nach dem Unfall am frühen Morgen verletzt und kam in eine Klinik. Vermutlich war der Mann zu schnell unterwegs und infolge von Aquaplaning ins Schleudern geraten. Der Wagen kam nach den Überschlägen neben der Autobahn in Fahrtrichtung Westen zum Stehen. Der Schaden am Auto wurde auf 8.00...

