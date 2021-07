Nahe Gribow : Zwölf Menschen werden bei schwerem Unfall auf der B111 verletzt

Bei dem Verkehrsunfall am Sonnabend waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die Strecke musste bis in die Nacht voll gesperrt werden.

Gribow | Bei einem Unfall mit sechs beteiligten beziehungsweise betroffenen Fahrzeugen sind am Sonnabend im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwölf Menschen verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen Das Auto eines 48-Jährigen sei am Nachmittag aus unbekannter Ursache auf der B111 in den Gegenverkehr geraten und dort seitlich in einen entgegenkomm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.