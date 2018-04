Hagenow : Auto erfasst Wolf

Fahrzeug erfasst Tier auf der Straße zwischen Kirch Jesar und Hagenow.

von svz.de

17. April 2018, 12:26 Uhr

Ein Auto hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim vermutlich einen Wolf angefahren. Das Tier habe sich am Montag bei dem Unfall zwischen Kirch Jesar und Hagenow überschlagen, sei aber davongelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wolf sei wahrscheinlich nicht schwer verletzt worden. Die Polizei habe Tierhaare am Unfallauto gesichert. Sie sollen am Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie untersucht werden. 2017 sind laut Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Wölfe im Straßenverkehr getötet worden. Im März war ein Wolf auf der A24 zwischen Wöbbelin und Hagenow von einem Kleintransporter erfasst worden. Im September wurde ebenfalls auf der A24 bei Parchim ein Wolf von einem Auto überfahren.