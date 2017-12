Unfall im Rostocker Seehafen : Auto fährt gegen Leitplanke - Fahrer stirbt im Rettungswagen

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Stefan Tretropp

erstellt am 21.Dez.2017 | 08:08 Uhr

Am späten Mittwochabend hat es im Rostocker Überseehafen, im Bereich der Petersdorfer Straße, einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 73-jährige Fahrer eines Saab offenbar die Auffahrt zur Autobahn 19 nutzen. Er kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einer Schutzplanke.

Es entstand geringer Sachschaden. Trotz mehrfacher Reanimationsversuche verstarb der aus Skandinavien stammende Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfall- sowie zur genauen Todesursache dauern an. Es deutet sich jedoch an, dass der Mann gesundheitliche Probleme, möglicherweise einen Herzinfarkt am Steuer erlitt.

Ein Sachverständiger der Dekra wurde hinzugezogen. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zur zeitweiligen Sperrung der Autobahn-Abfahrt Krummendorf.