Raben-Steinfeld : Badeunfall im Schweriner See: Mann erfolgreich reanimiert

Nach einem Badeunfall am Südufer des Schweriner Sees konnten Rettungskräfte am späten Mittwochnachmittag einen 74-jährigen Mann erfolgreich reanimieren.

von svz.de

02. August 2018, 12:02 Uhr

Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr an einer Badestelle in Raben Steinfeld. Beim gemeinsamen Baden mit seiner Ehefrau war der Mann plötzlich verschwunden und trieb wenige Augenblicke später leblos im Wasser. Andere Badegäste zogen das Unglücksopfer aus dem See und riefen die Rettungskräfte. Nach der Reanimierung wurde der aus der Region stammende Mann dann in ein Krankenhaus gebracht.