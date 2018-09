Wöbbelin : Betrunkener fährt mit seinem Transport in eine Mauer

Teile der Befestigung aus Felsen flogen sieben Meter weit. Verletzt wurde niemand.

von Ralf Drefin

30. September 2018, 09:49 Uhr

In der Nacht zum Sonntag ist ein Fahrer eines Transporter in Wöbbelin in eine Mauer gefahren. Der 38-Jährige ist aus Neustadt Glewe kommend auf der L071 gefahren, als der Kreuzung zur L72 auf der Höhe der Gedenkstelle die Kurve nach rechts nicht bekam. So ist er ungebremst in eine angrenzende Felsenmauer gedonnert, deren Teile mehr als sieben Meter weit geflogen sind.

Die Anwohner des Hauses zum Grundstück bekamen einen Riesenschreck nach dem lauten Knall und begaben sich auf die Straße. Dort versuchte der nicht mehr ganz nüchterne Fahrer mit seinen Fahrzeug wieder auf die Straße zukommen. Auf Grund der starken Beschädigungen des Transporters musste er jedoch aufgeben und blieb mitten auf der Kreuzung stehen.

Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille fest. Die Feuerwehr aus Wöbbelin und Dreenkrögen sicherten den Unfall ab und streuten Bindemittel, da der Transporter Öl und Benzin verlor.