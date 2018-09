Teterow : Brand eines Bootshauses: 66 Kameraden im Einsatz

In der Nacht zum Donnerstag geriet in Teterow ein reetgedecktes Dach eines Bootshauses in Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches schliefen zwei Personen in dem Haus. Durch den ausgelösten Rauchmelder konnten sie rechtzeitig vor dem Feuer fliehen. Sie blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren mit 66 Kameraden aus Teterow und Umgebung dauerten über mehrere Stunden. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 70.000 Euro. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Zur Aufklärung wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996 1560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.