Gallin : Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb

Ein Unterstand, in dem landwirtschaftliche Maschinen, Stroh und Heu gelagert sind, ist in Brand geraten

von Michael-Günther Bölsche

29. April 2018, 12:58 Uhr

In Gallin kam es am Vormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in einem Unterstand von etwa 50 mal zehn Metern in einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Dort waren Stroh und Heu gelagert sowie landtechnische Maschinen abgestellt.

Als das Feuer festgestellt wurde, hatte neben der Alarmierung der Feuerwehr, die Rettung der teuren Maschinen Priorität. Bis auf einen Heuwender gelang dies durch die Firmenmitglieder auch.

44 Kameraden der Feuerwehren aus Gallin-Kuppentin sowie der Lübzer Wehr mit ihren Löschgruppen aus Broock und Lutheran waren im Einsatz. „Als wir eintrafen, brannte das Feuer bereits in voller Ausdehnung“, erzählt Einsatzleiter und Wehrführer von Lübz Enrico Fuhrmann. Umgehend wurde mit den Löscharbeiten begonnen und für den Erstangriff das Wasser aus den Tanklöschfahrzeugen genutzt. Gleichzeitig begannen die Kameraden mit dem Aufbau einer Löschwasserstrecke von einem nahe Hydranten.

Zeitgleich wurde mittels Radlader das brennende Heu und Stroh aus dem Unterstand geholt und auf einer Wiese gelagert. Dort haben die Kameraden die Ablöscharbeiten übernommen. Die Schadenshöhe, so hieß es vor Ort, beträgt schätzungsweise 50 000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.