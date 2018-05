Rostock : Ein 30-Jähriger durch mehrere Personen zusammengeschlagen

Der Geschädigte war auf dem Heimweg als ihn vermummte Personen angriffen

von svz.de

09. Mai 2018, 07:28 Uhr

Am 08.05.2018 um ca. 23:15 Uhr wurde ein 30-Jähriger Rostocker durch mehrere Personen im Stadtteil Lütten Klein zusammengeschlagen.

Der Geschädigte war auf dem Heimweg in der Kopenhagener Straße als plötzlich 5 - 6 vermummte Personen aus einem Gebüsch hervor sprangen und ihn angriffen. Hierbei schlugen sie gemeinschaftlich auf ihn ein und nutzten auch einen Schlagstock. Am Boden liegend schlugen die Täter weiter auf ihn ein und traten mehrfach gegen den Kopf des Geschädigten. Anschließend entwendeten sie ihm seinen Schlüsselbund und flüchteten in Richtung Fischerdorf. Während des Angriffs betitelten die Täter den Geschädigten als "Nazischwein".

Durch den Angriff wurde der Geschädigte erheblich verletzt und erlitt eine Fraktur des linken Unterarms, des linken Zeigefingers, eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Hämatome am Körper.

Die Tatverdächtigen waren alle vermummt und überwiegend dunkel gekleidet.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 / 77070 zu melden.