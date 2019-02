Boizenburg : Forstmaschine verbrennt - 800.000 Euro Schaden

Aus bislang ungeklärter Ursache fängt das Fahrzeug Feuer.

von svz.de

06. Februar 2019, 17:00 Uhr

In einem Waldstück nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwoch eine 800 000 Euro teure Forstmaschine in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Der Fahrer habe noch versucht das Feuer zu löschen, habe aber schließlich aufgeben müssen, teilte die Polizei mit. Erst die Feuerwehr habe das Feuer löschen können. Die Brandursache werde nun ermittelt. Der Fahrer ist den Angaben zufolge unverletzt geblieben.