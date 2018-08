Hohensprenzer See : Frau stirbt beim Baden

Für eine 70-Jährige endet ein Badeausflug zum Hohensprenzer See tödlich.

von svz.de

01. August 2018, 21:25 Uhr

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Mittwoch gegen 19 Uhr am Hohensprenzer See im Bereich Friedrichshof ereignet. Wue die Polizei mitteilt, badete die 70-jährige Frau gemeinsam mit ihrer 47-jährigen Tochter im See. Hierbei nutzte sie auch eine Schwimmhilfe. Auf dieser wollte sie sich dann einen Moment ausruhen. Als die Tochter sich wieder nach ihr umsah, lag der Kopf der Dame bereits im Wasser. Eine Reanimation verlief erfolglos. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.