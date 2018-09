Barth : Gerangel im Supermarkt - Männer stürzen in Schokoriegel

Warum die Männer in Streit gerieten ist bisher nicht bekannt.

von Daniel Möglich

09. September 2018, 08:45 Uhr

Bei einem Streit in einem Supermarkt in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Männer in einen Aufsteller mit Schokoriegeln gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, gingen der 36-jährige Syrer und der 35 Jahre alte Deutsche am Samstagabend verbal aufeinander los und schubsten sich gegenseitig.

Dann habe der Deutsche den Syrer körperlich angegriffen. Bei dem Gerangel fielen die beiden Männer in den Aufsteller mit Schokoladenriegeln. Der Syrer erlitt eine Verletzung am linken Arm und kam ins Krankenhaus.

Gegen seinen Kontrahenten ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war zunächst noch unklar.