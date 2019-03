Neubrandenburg : Macheten-Attacke am Rockerclub: Prozess mit Zeugen fortgesetzt

Die Kammer wollte zu Beginn zunächst Mitglieder des Rockerclubs als Zeugen hören.

von Winfried Wagner/dpa

04. März 2019, 10:18 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg ist am Montag der Prozess um einen Machetenangriff vor einem Rockerclub in Neubrandenburg fortgesetzt worden. Die Kammer wollte zu Beginn zunächst Mitglieder des Rockerclubs als Zeugen hören. Dann sollte das Gutachten einer Psychiaterin vorgetragen werden, bevor Nebenklage, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Dem 39-jährige Angeklagten werden wegen einer Attacke auf einen Mann vor dem Club versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Er hatte den 41 Jahre alten Mann im September 2018 nach einer Auseinandersetzung auf einer Feier in dem Rockerclub unerwartet mit der Machete attackiert, wie Zeugen berichteten. Dabei soll es sich um einen Racheakt für eine frühere Schlägerei gehandelt haben. Der Angeklagte will daran keine Erinnerung mehr haben. Der lebensgefährlich Verletzte konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Die Machete ist ein Symbol bei den Bandidos, die mit dem Club in Verbindung gebracht werden.