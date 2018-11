Tessenow : Mann stürzt von Baugerüst und stirbt

Für einen 66-Jährigen enden Bauarbeiten an einer Garage tödlich.

von Hannes Stepputat

12. November 2018, 10:42 Uhr

Bei Bauarbeiten in Tessenow bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mann von einem Gerüst gestürzt und gestorben. Der 66-Jährige sei am Samstag aus bisher noch ungeklärter Ursache bei Bauarbeiten an einer Garage aus etwa zwei Metern Höhe gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, hieß es. Wie es zu dem Unglück kam, ermittele nun die Kriminalpolizei.